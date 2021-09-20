"المنافسة": لا مانع من استحواذ المجموعة السعودية للأبحاث على 51% من حصص "ثمانية للنشر"

بعد دراسة كشفت أن الحصة السوقية للأطراف تعد ضئيلة ولا تشكل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم على عدم ممانعتها عملية استحواذ المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، على نسبة 51% من إجمالي حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأن جميع أطراف التركز يعملون في قطاع الإعلام والترفيه، لذلك تم تحديد البعد السلعي لهذه الصفقة بناءً على الخدمات المتقاطعة بين أطراف التركز، وهي تقديم خدمة التدوين الصوتي "البودكاست" للعملاء.

وقالت الهيئة: عليه تمت دراسة سوق التدوين الصوتي "البودكاست"؛ لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وأضافت: خلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية؛ نظرًا لأن الحصة السوقية للأطراف تعد ضئيلة ولا تشكل أي مخاوف تتعلق بالمنافسة.

وأردفت "المنافسة": سوق البودكاست يعتبر من الأسواق التي يسهل الدخول والخروج منها، نظرًا لأن جميع أفراد المجتمع يستطيعون إنشاء بودكاست خاص بهم.

وفي الختام، أكدت الهيئة أن سوق البودكاست يُعد سوقاً كبيراً ومتنوعاً، ويوجد فيه عدد كبير جداً من المنافسين.