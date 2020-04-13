ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 61 حالة وفاة

بلغت الإصابات في البلاد 6322 حالة.. ساوث ويلز الأكثر تضررًا

أعلن وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية "براد هازارد"، وفاة شخصين جديدين في الولاية بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 26، وفي أستراليا إلى 61 حالة وفاة.

وأوضح هازارد أن حالتي الوفاة لرجل (76 عامًا) وامرأة (74 عامًا)؛ مضيفًا أن عدد الإصابات في أستراليا بلغ 6322 حالة؛ في حين ما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررًا حيث سجلت 2863 إصابة مؤكدة.