المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمرّ حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ8 مساءً.