الوطني للأرصاد: حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتؤثر على عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.