"الصحة": تسجيل 1215 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1161 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، تسجيل 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 447178 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1161 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 429,663 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7320 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10195 والحالات الحرجة 1355 حالة.