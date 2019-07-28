الجيش اليمني يحرّر منطقتين من الحوثيين في الضالع

قتل وجرح متمرّدين واستعاد أسلحة وذخائر

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة وذخائر.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى مناطق تسيطر نيرانها منها على منطقة يعيس في المنطقة ذاتها.