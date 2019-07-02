أمير الرياض بالنيابة يقف ميدانيًّا على مشروع أوقاف جامعة الملك سعود

التقى عددًا من المهندسين ومديري المشروع وأصحاب الاختصاص

تفقد أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، برج فندق الهيلتون الذي يقع في أوقاف جامعة الملك سعود.

وكان في استقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن لدى وصوله مقر المشروع: مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد من وكلاء الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر.

وقام بجولة في البرج مستمعًا لشرح مفصل عن الفندق والمشروع بكامله، بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًّا كاملًا للمشروع وأبرز المعوقات التي تواجهه، وخلال الزيارة التقى عددًا من المهندسين ومديري المشروع وأصحاب الاختصاص.

وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على ضرورة إنجاز المشروع وتعجيل تسليمه، منوهًا إلى أهمية مثل هذه المشروعات للمدينة.