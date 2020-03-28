بسبب "كورونا".. مدرب منتخب يفقد وظيفته

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم تسريح أغلب موظفيه، ومدرب المنتخب أوسكار تاباريز؛ وذلك بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد نشاط الكرة في العالم.

وقال الاتحاد الأوروجوياني في بيانه: "أبلغت اللجنة التنفيذية بأنه بسبب الأزمة الصحية الحالية التي أوقفت جميع أنشطتها فإنها ملزمة باتخاذ سلسلة من القرارات الصعبة من أجل حماية عمل المؤسسة في المستقبل".

وأرسل الاتحاد جميع موظفيه لبطالة جزئية، بما في ذلك أوسكار تاباريز البالغ 73 عامًا الذي يقود المنتخب منذ عام 2006، وأسهم في وصولهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2010، ولقب كوبا أمريكا 2011.

ووفقًا لوسائل إعلام في أوروجواي، سوف يؤثر هذا القرار فيما يقرب من 400 شخص.

ونشرت سابقًا صحيفة Referí تقريرًا أنه حال استمرار توقُّف النشاط الكروي لفترة طويلة فقد يتم إدخال تاباريز في برنامج إعانة البطالة الذي أطلقته وزارة العمل والتضامن الاجتماعي لدعم الأفراد الأكثر تضررًا من الوباء.

ويمتد عقد الرجل الملقب بـ"المايسترو" مع منتخب أوروجواي حتى مونديال قطر 2022.