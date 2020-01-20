"علماء باكستان": اعتداءات الحوثيين على مساجد اليمن عمل جبان ومرفوض

قال: أظهر نتيجة الحقد الدفين الذي تمتلئ به قلوب قيادة الشر لهذه الجماعة

أعلن مجلس علماء باكستان استنكاره الشديد للاعتداء الإجرامي الإرهابي المتطرف الجبان الذي نفذته المليشيات الحوثية الانقلابية ضد المصلين الآمنين في أحد المساجد بمحافظة مأرب في اليمن الشقيق وذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المصلين المسالمين.



وأضح رئيس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي أن هذا الحادث عمل جبان واعتداء مرفوض استهدف قتلاً متعمداً للمصلين وذهب ضحيته عشرات القتلى من المسلمين وأصيب من جراء هذا الهجوم المتطرف عدد كبير من الجرحى الذين مازالوا تحت العناية المركزة في المستشفيات، نسأل الله تعالى للجميع الشفاء العاجل.



وأضاف الشيخ أشرفي في بيان صحفي: هذه هي أفعال العصابة الحوثية وهذا هو نتيجة الحقد الدفين الذي تمتلئ به قلوب قيادة الشر لهذه الجماعة التي تضم كبار الخونة والعابثين والمجرمين الذين يمارسون أشد أنواع التعدي والاعتداء والقتل والتدمير والتشريد لأبناء اليمن الشقيق، فهم يكرهون نشر السلم والسلام وينبذون تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ويعملون ويخططون في الليل والنهار لتكريس جهودهم وعصاباتهم لتعزيز القتل والاعتداء والعدوان والتفجير والتشريد والتدمير والتخريب، ويعملون على دعم الجبروت والطغيان والعنف والهدم والكراهية، ويعيشون على عدم الاحترام والحماية لحقوق الإنسان وعدم مراعاتهم لحرمة المساجد وحماية دور العبادة.



وتابع: لاشك لدى الجميع بأن جماعة الحوثي تمتلك رؤية ظلامية تخريبية فاسدة مفسدة أساسها التطرف والحزبية والطائفية والحقد والكراهية، وكلما شعرت هذه الجماعة الخبيثة بأن السلام هو العنوان الرئيسي لحكومة اليمن وشعبه أصابها الذعر لأنها لا تعيش سوى عن طريق تغذية الإرهاب، ولذلك كلما بدأت الأوضاع في اليمن بالهدوء حركت هذه الجماعة الدموية عصاباتها الإجرامية التي تتنفس حقداً وكراهية وتتغذى على الدماء والأشلاء، وتبني مستقبلها المظلم على توسيع دائرة الشرور والسيطرة والنهب والسلب ونشر الفساد والجرائم في المجتمع اليمني وتهديد الدول المجاورة، ولكنها لم ولن تنجح في تحقيق جميع أهدافها الخبيثة ولن تتمكن على الإطلاق من مواصلة جرائمها المستمرة على الشعب اليمني العربي العريق