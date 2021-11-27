المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 10:58 PM

المملكة ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.

ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

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