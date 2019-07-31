مصرع سيدة اصطدمت مركبتها على طريق "عفيف - المهد"

كانت قادمة من إحدى القرى المجاورة للطريق

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها في حادث اصطدام، وقع لمركبتها مع مركبة أخرى على طريق عفيف - مهد الذهب مساء اليوم.

ووقع الحادث على التقاء الطريق الرئيسي مع طريق إحدى القرى، وكانت السيدة تقود مركبتها من القرية، وعند دخولها للطريق الرئيسي اصطدمت بمركبة يقودها شاب، وأسفر ذلك عن وفاتها، وإصابة قائد المركبة الأخرى بإصابات متوسطة.

وقد باشر الحادث مرور محافظة عفيف والجهات المختصة، وتم نقل الجميع لمستشفى عفيف العام.