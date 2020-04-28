الأمم المتحدة.. "المعلمي" يشارك في حفل استقبال افتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

أُقيم بوساطة الاتصال المرئي وحضره جمع من المسؤولين وسفراء الدول الأعضاء في المنظمة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في حفل الاستقبال الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لمملكة هولندا لدى الأمم المتحدة السفير كارل فان أوسترم؛ بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم بوساطة الاتصال المرئي، جمعٌ من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددٌ من مسؤولي الأمم المتحدة.