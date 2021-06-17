اعتبارًا من يوليو.. اليابان تقرر إصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"

اعتمادًا على السجلات لتكون بمثابة وثائق تثبت تطعيمهم ضد فيروس كورونا

اعتبارًا من الشهر المقبل، تعتزم الحكومة اليابانية السماح للبلديات بإصدار "جوازات سفر للحاصلين على اللقاح"، لتكون بمثابة وثائق تثبت تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس عن الحكومة، القول: إن مكاتب الحكومات المحلية ستبدأ بحلول أواخر يوليو المقبل، وبناء على سجلات التطعيمات، في إصدار وثائق للأشخاص الحاصلين على اللقاح والذين لديهم جوازات سفر سارية.

وبحسب "د ب أ" سوف تُظهر الوثائق اسم المسافر وجنسيته ورقم جواز سفره وتاريخ حصوله على اللقاح.

وتقول الحكومة إنها قد تصدر أيضًا نسخًا رقمية من الوثائق التي يمكن التقدم للحصول عليها من خلال الإنترنت.