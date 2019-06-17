الهلال الأحمر ينظم دورة في كيفية التعامل مع منصة "اعتماد"

للمساهمة الفاعلة في التحول الرقمي

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، دورة في كيفية التعامل مع منصة اعتماد، والتي أقرت من وزارة المالية لتكون بوابة للتعاملات المالية ما بين وزارة المالية والجهات الحكومية.

يأتي ذلك بحرص وتوجيه من رئيس الهيئة، د. محمد بن عبدالله القاسم، لمنسوبيها العاملين بالمركز الرئيسي والفروع التابعة لها ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

وتتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.

وتهدف "اعتماد" إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية.