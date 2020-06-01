إندونسيا تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

الصحة الإندونيسية: ارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه جرى رصد 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

ووفق رويترز أعلن يوريانتو عن تسجيل 28 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 1641.

وأفاد أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.

وكانت إندونيسيا سجلت يوم الأحد 700 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 40 حالة وفاة.