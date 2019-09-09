احتل المركز الثاني.."الشبلي" ينال شهادة البورد والاعتراف الأوروبي

من "EPA" في تخصص الاستعاضة السنية وزراعة وتجميل الأسنان

قدمت المنظمة الأوروبية للاستعاضة السنية "EPA" شهادة البورد والاعتراف الأوروبي للدكتور "أحمد بن حسين الشبلي " ليصبح طبيباً معتمداً لديها في قائمة الأطباء المعترف بهم أوروبيًا، وذلك في تخصص الاستعاضة السنية وزراعة وتجميل الأسنان، حيث احتل المركز الثاني ضمن الحاصلين عليها في العام الحالي 2019.

واعتمدت الكلية الدولية للاستعاضة السنية التي يقع مقرها في سان دييقو بالولايات المتحدة الأمريكية "الشبلي" عضواً لديها بدرجة عضو تأسيسي.

وقد تم تقديم شهادات البورد والاعتراف الأوروبي وعضويتي المنظمة الأوروبية والكلية الدولية في مؤتمرهما السنوي الضخم الذي أقيم في مدينة امستردام الهولندية .

وتعد المنظمة الأوروبية للاستعاضة السنية والكلية الدولية من أعلى الجهات التي تجمع المتخصصين في هذا المجال في أوروبا وحول العالم.

وتعتمد هذه الجهات الأطباء الذين ترى فيهم الكفاءة العلميه والمقدرة العملية الحاصلين على الدراسات العليا وشهادات الاختصاص من جامعات معترف بها أوروبياً وعالميًا.

ويعد الدكتور أحمد الشبلي، من أوائل الأطباء السعوديين الحاصلين على شهادة البورد والاعتراف الأوروبي والعضوية التاسيسية للكلية الدولية.

يشار إلى أن "الشبلي"، يشغل حاليًا منصب المدير الطبي في مركز طب الأسنان التخصصي في منطقة جازان التابع لوزارة الصحة، وهو خريج جامعة الملك سعود بالرياض وتم ابتعاثه من قبل وزارة الصحة ليحصل على شهادة الاختصاص.