بعد المتداول.. متحدث "التدريب التقني": لا صحة لقبول غير السعوديين بمرافقنا

أكد أنه قبل كل فصل تدريبي تُحصر الطلبات وأن القبول حال توفر مقاعد شاغرة

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، المعلومات المتداولة مؤخرًا، بخصوص بدء المؤسسة قبول الطلاب والطالبات غير السعوديين في الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد للعام التدريبي القادم ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

وقال "العتيبي": إنه ضمن خطة المؤسسة السنوية لتنظيم إجراءات القبول والتسجيل فإنها تعمل قبل بدء كل فصل تدريبي بإجراء معتاد يهدف لحصر طلبات المتقدمين من غير السعوديين وتنظيم بياناتهم، مشيراً إلى أن قبولهم يتم وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وفي حال توفر مقاعد شاغرة لاحقًا.