سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

العراق: أطلقت من منطقة الكرادة ولم تحدث خسائر تُذكر

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.