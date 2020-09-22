سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

العراق: أطلقت من منطقة الكرادة ولم تحدث خسائر تُذكر

سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

قذائف هاون بغداد

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 11:06 AM

العراق: أطلقت من منطقة الكرادة ولم تحدث خسائر تُذكر

سقوط ثلاث قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء ببغداد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سقطت ثلاث قذائف هاون، اليوم، داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد دون خسائر تذكر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، بأن القذائف الثلاث أُطلقت من منطقة الكرادة "الزوية" بوسط بغداد، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

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قذائف هاون بغداد

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