مناشدات للبحث عن مبتعث سعودي مفقود في أمريكا

والده: ابني قرر التبرع بمركبته ليلحق بالطائرة ثم اختفى

تبحث السفارة السعودية في واشنطن عن طالب سعودي فُقد يوم الثلاثاء الماضي في ظروفٍ غامضة، غير واضحة حتى الآن.

وكان المفقود قد تواصل مع والده، من ولاية أوهايو حيث مقر سكنه، ثم سلك طريقه براً صوب واشنطن على متن مركبته حتى وصل للقنصلية السعودية هناك لإنهاء أوراق عودته ثم اختفى بعد خروجه منها.

وناشد والد الطالب المفقود وزارة الخارجية والسفارة بالبحث عنه.

وقال الوالد لـ"سبق":"ناصر" مبتعث بتخصص التمريض ورغب بتأجيل بعثته وتمت الموافقة فحاول إيجاد حجز من ولاية أوهايو التي يقطن بها لواشنطن فلم يجد، مما اضطره لاستخدام مركبته حتى وصل إلى هناك ونام في سيارته حتى فتحت السفارة أبوابها فذهب لإنهاء بعض الأوراق والبحث عن حجز طيران عن طريق الملحقية.

وأضاف: لقد دخل إلى السفارة بالفعل وأفادوه بوجود حجز في الساعة الثانية ظهراً فتواصل معي وأخبرته بأن الوقت لا يكفي ليتوجه للمطار واقترحت عليه أن يركن سيارته في أي موقع آمن ويتجه للمطار ويغادر على متن رحلة أخرى لكنه قال إنه سيتبرع بسيارته لأحد المحتاجين هناك ثم اختفى وانقطع الاتصال به ولم يذهب للمطار.