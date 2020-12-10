متحدث "الانتقالي الجنوبي": السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف

قال: المجلس كان وما زال شريكاً استراتيجياً فاعلاً للتحالف العربي والدولي لمكافحة الإرهاب

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن نزار هيثم: إن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً حثيثة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: كان #المجلس_الانتقالي_الجنوبي وما زال شريكاً استراتيجياً فاعلاً للتحالف العربي والدولي لمكافحة الإرهاب، وهذا ما عزز كل الجهود لإعلان التوافق النهائي لقائمة #حكومة_المناصفة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كل الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيراً ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.