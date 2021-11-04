توقيع شراكة بين "صحة عسير" و"سمو" لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات

بحضور أمير المنطقة .. وتُجرى العمليات بمستشفى خميس مشيط

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بالمنطقة وشركة سمو المجتمع لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى خميس مشيط العام تحت مبادرة بعنوان "أبان".



وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب صحة عسير نيابة عن المدير العام د. صالح العمير ومن شركة سمو المجتمع عايض القحطاني وقائد المبادرة أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام استشاري جراحة المياه البيضاء بمستشفى الملك الجامعي بالخبر، د.جرمان القحطاني.



وتهدف مبادرة "أبان" إلى تعزيز مساهمة القطاع الخيري والأهلي في التنمية الصحية، بالتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، حيث ستقوم شركة "سمو" بتحمل الكشف والعلاج لمرضى المياه البيضاء وزراعة عدسات العيون.



وقد تمت تهيئة الإمكانات الفنية بمستشفى خميس مشيط لاستقبال وتجهيز (50) مريضًا حيث يتولى الدكتور القحطاني الإشراف على الجانبين الطبى والتقني لتلك المبادرة.