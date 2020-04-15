163 معتمراً من باكستان و34 من بنجلاديش يغادرون المملكة بإشراف وزارة الحج

نتائج الفحص المخبري أظهرت سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (163) معتمراً من الجنسية الباكستانية و(34) معتمراً من الجنسية البنجلاديشية، صباح اليوم، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة، وعضوية: وزارة الداخلية؛ ممثلة في الجوازات ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني؛ للتأكّد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

تأتي هذه المرحلة استكمالاً للوجود الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوص من قِبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرّمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكّد من تلبية احتياجاتهم كافة لحين مغادرتهم إلى وطنهم سالمين.