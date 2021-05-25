أسعار النفط تُواصل الارتفاع وبرنت يقترب من الـ69 دولارًا

في ظل توقعات بطلب وفير تغذيها حملات التطعيم بلقاحات كورونا

واصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء الارتفاع، بعد أن قفزت أمس بأكثر من 3% في ظل توقعات بطلب وفير على النفط، تُغَذيه حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.13% إلى 68.55 دولارًا للبرميل؛ في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.06% إلى 66.09 دولارًا للبرميل.

وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام "برنت" جلسة التداول أمس مرتفعة بنسبة 3% لتسجل عند التسوية 68.46 دولارًا للبرميل؛ بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.9% لتبلغ عند التسوية 66.05 دولارًا للبرميل.

وقال بوب يونغر مدير العقود الآجلة للطاقة ببنك "ميزوهو" في نيويورك: إن "الأسعار تَلَقّت دفعة من توقعات بأن اتفاقًا جديدًا مع إيران هو الآن أقل ترجيحًا مما كان الأسبوع الماضي".

فيما قال بنك "غولدمان ساكس": إن التوقعات لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي حتى مع زيادة محتملة في الصادرات الإيرانية.

وأضاف في مذكرة، أنه حتى إذا استؤنفت الصادرات الإيرانية في يوليو 2021؛ فإنه يُقَدّر أن أسعار "برنت" ستصل إلى 80 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من 2021.