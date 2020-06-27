الإمارات.. "كورونا" يصيب 387 شخصًا جديدًا ويودي بحياة واحد

عدد المرضى بالفيروس بلغ 47.360

سجَّلت الإمارات 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبيّنت الحكومة الإماراتية اليوم السبت أن إجمالي عدد المصابين بلغ 47.360 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 311 وفاة.

وأضافت بأن 365 حالة جرى شفاؤها؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35.834 حالة.