فحص أكثر من 18 ألف عينة غذاء وماء في مختبر السلامة الغذائية بأمانة مكة

ضِمن نظام الرقابة الصحية في الإدارة العامة للمنشآت التجارية لضمان سلامة الأغذية

كشف التقرير السنوي لأعمال مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة، عن حجم العينات التي حُللت ضمن نظام الرقابة الصحية في الإدارة العامة للمنشآت التجارية التابعة لوكالة الخدمات، والتي بلغت (18.323 عينة) بواقع (15.152 عينة أغذية) تم تحليلها، ونتج عن ذلك (14.859عينة أغذية صالحة ومطابقة للمواصفات) و(293 عينة أغذية غير صالحة)؛ وذلك ضمن النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالأمانة؛ فيما بلغت عينات المياه التي حُللت (3.171 عينة ماء) منها (2.999 عينة ماء صالحة ومطابقة للمواصفات)، و(172 عينة ماء غير صالحة).

وأفاد مدير مختبر السلامة الغذائية خالد الذبياني، بأنه تم تدشين مختبر السلامة الغذائية المتنقل؛ لضمان سلامة الأغذية، وفحصها بشكل فوري؛ مشيرًا إلى أن أعمال المختبر مستمرة خارج أوقات الدوام الرسمي؛ وذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

ولفت الانتباه إلى أهمية زيادة وعي المستهلك بمخاطر الأغذية الملوثة من أجل سلامة الغذاء، مع ضرورة الاهتمام بمصادر الأطعمة.