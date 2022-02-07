شركة "شمول" تضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز- الرياض

تفوق قيمته 14 مليار ريال على مساحة 390 ألف متر مربع

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، احتفلت شركة شمول القابضة، بوضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز- الرياض، الذي سيصبح أحد أكبر وأبرز العلامات التجارية والسياحية والترفيهية في العالم.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة: "يسرنا أن نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع، الذي سيكون الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: "يمتد الأڤنيوز- الرياض، الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، على مساحة أرض تبلغ 390.000 متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ 400.000 متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.800.000 متر مربع، وسيضم فنادق عالمية، وشققًا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة.. وسيتم إنشاء المشروع بأرقى وأفضل التصاميم على مستوى العالم تتضمن أفضل المعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة.

وأشاد بأن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق أكثر من 20 ألف فرصة وظيفية لأبناء السعوديين.

كما أشار إلى مشاريع مستقبلية أخرى لشركة شمول القابضة بالتزامن مع الأڤنيوز- الرياض؛ مثل تطوير مشروع الأڤنيوز- الخبر؛ مؤكدًا أهمية قطاع التجزئة والضيافة والسياحة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وخلال الحفل، أبدى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبهذه المناسبة، سعادته بوضع حجر الأساس لأحد أهم المشاريع التجارية والاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي والسياحي على مستوى العاصمة الرياض والمملكة بشكل عام.

مشيدًا بالدور الفاعل والجهد المميز الذي يبذله القطاع الخاص في ظل ما تقدمه حكومتنا من تسهيلات ودعم مستمر؛ مما يصب في تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية، ويرفع من مستوى جودة الحياة، ويعزز تنمية الخيارات والفرص الاستثمارية، التي تواكب تطلعات الجميع من مواطنين ومقيمين وسائحين.

من جانبه، قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في كلمته: "هذه الاستثمارات ستساهم في الارتقاء بجودة الحياة في الرياض؛ حيث ستقدم للمواطن والمقيم والزائر التنوع في الخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه والمطاعم، نسبةً إلى عدد السكان.

وأضاف قائلًا: "تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري؛ حيث نستهدف إضافة أكثر من ترليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية في كافة أنحاء المملكة والرياض في قلبها. كما تهدف الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تقديم الدعم لهم في التعامل مع التحديات التي تواجههم، مع تقديم مسار تفضيلي للمستثمرين الاستراتيجيين. هذا بالإضافة إلى تقديم الحوافز لهم بالتعاون مع الصناديق التنموية لدعم المشروعات".

وفي ختام الحفل، أثنى محمد عبدالعزيز الشايع على الجهات الداعمة للمشروع، وقدّم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم المستمر والدائم للقطاع الخاص والقطاعات التنموية الأخرى، وتَقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وإلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة مدينة الرياض، وإلى جميع الوزراء ومسؤولي الجهات الرسمية والأهلية، على دعمهم الكبير. كما شكر جميع المؤسسات المصرفية والبنوك الممولة للمشروع التي بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال سعودي، لتعاونهم المخلص لمشروع "الأڤنيوز- الرياض".

الجدير بالذكر أن شركة شمول القابضة تجمع ما بين خبرة ثلاث شركات؛ تشمل شركة المباني التي تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، والمالكة للأڤنيوز في الكويت، وشركة رفاه الخليج المملوكة من قِبَل مجموعة الفوزان أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تجارة التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة في المملكة العربية السعودية، وشركة المرقاب المحدودة المملوكة بالكامل من قِبَل شركة الشايع، والتي تضم مجموعة من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في قطاع تجارة التجزئة والعقارات، والاستثمارات، والسيارات، والمشاريع.