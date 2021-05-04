خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 161 حالة وفاة و3377 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 161 حالة وفاة جديدة، و3377 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 837523 إصابة، منها 86151 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18310 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 733062 حالة.