شاهد.. الإهمال يضرب عقبة المرار بالليث ويعزل السكان ويحرمهم المياه!

اتهامات للشركة المنفذة بالتقاعس ومطالب للجهات المسؤولة بسرعة صيانتها

جدد أهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث، مَطالبهم للجهات المختصة بضرورة صيانة عقبة المرار التي تربطهم بالمحافظة؛ متهمين الشركة المنفّذة لأعمال طريق سفوح الجبال بالتقاعس، وعدم الاهتمام بتلك العقبة منذ ثمانية أشهر.

وقال المواطن عامر السهمي؛ في شكوى بعث بها إلى "سبق": "تعاني عقبة المرار التي تربط قرية ذهب بمحافظة الليث، من الإهمال منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون أن تحرك الشركة أو الجهة المختصة ساكنًا لإعادة فتح العقبة أمام المركبات؛ لا سيما النقل الكبير؛ حيث لم تستطع الصهاريج نقل المياه عن طريق العقبة بسبب سوء الطريق؛ مما اضطر الأهالي إلى جلب المياه عن طريق مركباتهم الخاصة وبالوسائل التقليدية.

وشاركه الرأي المواطن طاهر السهمي، قائلًا: "تقدمنا بعدة شكاوى للجهات المختصة مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى، على مدى الأشهر الماضية، على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، ووصلة "أتانا- ذهب" بشكل عام بسبب ما تعرضت له من الانجراف جراء الأمطار قبل أشهر.

ولفت إلى أن آخر حادث شهدته العقبة كان أمس، بعد أن تعرضت إحدى المركبات التابعة لإحدى شركات الاتصالات للانجراف نتيجة سوء الطريق، دون إصابات في الأرواح.

وطالب الأهالي، الجهاتِ المسؤولة بضرورة الوقوف على العقبة وسرعة صيانتها، وإلزام الشركة بإعادة سفلتتها على وجه السرعة.