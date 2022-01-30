الكويت.. الجرعة المعززة من اللقاح إلزامية لهذه الفئة

بعد ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، تعتزم السلطات الكويتية فرض الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على العاملين ذوي الاحتكاك المباشر مع الجمهور؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "القبس" نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستُضاف إلى قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية"؛ وذلك لحين إقرار السلطات الصحية "آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الجمهور".

وأضافت الصحيفة: "سيتم التدقيق على شهادات التطعيم الخاصة بهؤلاء الموظفين، وفي حال كان الموظف قد مرت على تلقيه الثانية 9 أشهر؛ سيتم التعامل معه على أنه شخص غير مطعم؛ وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها بلا شهادة التطعيم خضراء اللون".

وأشارت إلى أن العامل غير المحصن بثلاث جرعات، يمكنه إثبات خُلوّه من الفيروس التاجي بإجراء فحص أسبوعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أبرز الفئات المستهدفة بهذا الإجراء هي: (عمال البيع في محال التجزئة، وعمال العيادات الخاصة والحضانات، إضافة إلى خدمات النقل والعاملين في الصالونات الرجالية والنسائية).

وتشهد الكويت ارتفاعًا في معدل الإصابات بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى؛ حيث بلغ متوسط الإصابات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي 5614 حالة.