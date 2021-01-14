تعرّف على شروط سفر السعوديين للولايات المتحدة.. وهذا هو التاريخ

حسب ما أعلنته سفارة المملكة في واشنطن

حددت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية شروط السفر إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة أن الشروط تمثلت في تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، وألا تزيد مدة الفحص عن 72 ساعة قبل موعد السفر، على أن يبدأ تنفيذ الاشتراطات من 26 يناير الجاري طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.