السفير السعودي في إيرلندا يستعرض جهود إعادة ألف مواطن إلى المملكة

متابعة حالة مواطن بعيد عن العاصمة يعاني وضعاً صحياً حرجاً

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير؛ أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر في سير عمل السفارة في دبلن، وقال: منذ اليوم الأول عملت السفارة بشكل دؤوب ومتواصل وذلك بعد ما أعلنت الدولة المضيفة إيقاف المدارس والجامعات وتزامن ذلك مع إيقاف المملكة الطيران، ما تسبّب في عدم مغادرة المواطنين للمملكة.

وأضاف: سفارة المملكة في دبلن، وبتوجيه من وزير الخارجية، شكّلت لجنة طوارئ خاصة بفيروس كورونا، مهمتها تسهيل وخدمة المواطنين سواءً الدارسين على حسابهم أو المبتعثين أو مَن قَدِموا للسياحة والزيارة، وعددهم ما يقارب 1550 مواطناً.

وأردف: من مهام اللجنة استقبال اتصالات المواطنين على مدار الساعة، والتعاقد مع أحد الأطباء الإيرلنديين لتحويل المواطنين الذين لديهم اشتباه في أعراض الإصابة بالفيروس، أو لديهم أي مشكلات أخرى، وذلك نظراً لعدم استقبال المستشفيات للمرضى إلا للحالات الخطيرة والحرجة.

وتابع: قامت اللجنة بإيواء المواطنين غير المقيمين الذين تعذّر سفرهم للمملكة؛ نظراً لتعليق المملكة لرحلات الطيران في فندق مع توفير الوجبات الرئيسة، كما تابعت اللجنة حالة مواطن ومواطنة ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالفيروس، حيث تم توفير السبل كافة من مواصلات وحجز موعد لعمل التحاليل اللازمة، ومتابعتهما على مدار الساعة؛ نظراً لعزلهم في مقر إقامتهم، حتى ظهور النتيجة سلبية.

وقال "الجبير": اللجنة قامت كذلك بمتابعة حالة مواطن في مدينة بعيدة عن العاصمة يعاني حالة صحية حرجة، وتم إدخاله المستشفى، وبعد الإشراف على علاجه، قامت السفارة بإيوائه بالفندق لحين وصول طائرات الإجلاء.

وأضاف: الملحقية الثقافية في دبلن بذلت جهوداً طيبة، حيث قامت بإنفاذ التوجيه الكريم بإعادة صرف مكافأة المبتعثين الذي تم إيقاف الصرف عنهم، وأيضاً للخريجين الذين أقفلت ملف بعثتهم ولم يتمكنوا من العودة للمملكة في ظل تعليق رحلات الطيران.

وتابع، إنه وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وبمتابعة من وزير الخارجية، تم تأمين عودة ما يقارب ألف مواطن على متن طائرات الخطوط السعودية على خمس رحلات مباشرة من إيرلندا إلى المملكة.

وأردف: قامت السفارة بكامل واجباتها تجاه المواطنين سواءً المبتعثين أو غير المقيمين.. وجميع المواطنين الموجودين في إيرلندا ممّن سجّلوا في المنصة أو لم يتمكنوا لأي سببٍ كان، وصلت إليهم رسائل العودة للمملكة، أغلبيتهم غادر وبعضهم اعتذر للأسباب الدراسية.