النعيمة لاتحاد القدم: هل تعملون حسب رغبة بعض الأندية؟

طالبهم بعدالة المنافسة.. وقال: "لا تستفزوا الهلال"

تساءل صالح النعيمة مدافع فريق الهلال السابق وقائده التاريخي، عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وهل أصبح يعمل حسب رغبات بعض الأندية.

وغرّد النعيمة كاتبًا: "هل أصبح الاتحاد السعودي ولجانه يعملون حسب رغبات بعض الأندية وحسب توجهاتها!.

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وأضاف: على الاتحاد السعودي مسؤولية كبيرة يجب أن يفرض فيها قوته بما يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع.

وختم تغريدته: "الهلاليين كعادتهم لا يحبون الدخول في الجدل وستتجه أنظارهم وكلمتهم داخل الملعب، فلا تستفزوا الهلال".