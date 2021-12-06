جيبوتي تدين بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للرياض

"بامخرمة" أكد تأييد بلاده لجميع إجراءات "التحالف" بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين

دانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة المحاولة العدوانية الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة تأييد بلاده لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.