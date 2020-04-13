المسند يرسم ملامح حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر بضعة أيام

قال: ستؤثر على معظم المناطق وسيكون للشرقية النصيب الأوفر

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مطرية نشطة تبدأ اليوم، وتستمر لبضعة أيام،

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستؤثر على معظم المناطق، ومتوقع أن يكون للشرقية النصيب الأوفر، يليها #الربع_الخالي، ثم جنوب منطقة #الرياض ثم #نجران.

وتابع: اليوم متوقع أن تهطل الأمطار على أجزاء من #الشرقية #الربع_الخالي #الرياض #نجران #عسير #الباحة والله أعلم.