"وزارة الموارد البشرية" تطلق فرصًا تطوعية للدور الإيوائية‎

لدعمها في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا

أطلقت وكالة التأهيل الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من الفرص التطوعية للدور الإيوائية لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.

يأتي ذلك دعمًا للجهود الحثيثة المبذولة التي تؤكد وتحثّ عليها الحكومة الرشيدة في خدمة وحماية المواطنين والمقيمين؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصحاب المؤهلات المناسبة للتسجيل في الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي: (https://nvg.gov.sa/Organizations/Details/186).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن المنصة تتيح التسجيل في عدد من التخصصات المختلفة في كافة مدن المملكة؛ إسهامًا في دعم ومساندة الدور الإيوائية -في حال تَطَلّب الوضع- جراء الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الهزاني" أن إتاحة هذه الفرص تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنشر ثقافة العمل التطوعي؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا الحنيف وقيم المجتمع السعودي؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو ‎مليون متطوع.

وأشار الهزاني إلى أن منصة العمل التطوعي تُوفّر للمتطوعين عددًا من الخصائص والمميزات؛ أهمها الربط بمركز المعلومات الوطني، ووصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يُسر وسهولة الحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، إضافة إلى رصد وتوثيق الساعات التطوعية للمتطوع، بجانب توفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.