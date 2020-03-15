تعليق المناسبات بصالات أفراح وفنادق حائل.. متابعة شرطية وتعاون مجتمعي

عبر برنامج لـ"الداخلية" ووفق الإجراءات الاحترازية للجهات الصحية بالمملكة

نفّذت شرطة منطقة حائل -ممثلة في الجهات المختصة- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، برنامج متابعة مكثف لتطبيق قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، اعتبارًا من أمس الأول الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م؛ وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وعلمت "سبق"، أن أصحاب المناسبات وملاك صالات الأفراح والاستراحات، وكل المواطنين بمنطقة حائل، أبدوا تجاوبهم التام والسريع مع الأمر؛ وذلك لحرصهم على تجفيف كافة منابع الفيروس المحتملة والتي تُعد تجمعات المناسبات من أهمها.

وقد تَواجد رجال الأمن ميدانيًّا عند كل صالات الأفراح والاستراحات على مدار الساعة، فيما علمت "سبق" أن الجهات ذات العلاقة لم تسجل مخالفة أحد للأمر؛ مما يدل على وعي ملاك الصالات والاستراحات وكذلك أصحاب المناسبات.