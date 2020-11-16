تجاوبًا مع "سبق".. "بلدي الرياض" يكشف إفادات الجهات الخدَمية عن مخطط عريض

قال: إن "الكهرباء" تعمل مع المعنيين على إيصال التيار تحقيقًا لمطالبات المواطنين

أكد المجلس البلدي في مدينة الرياض، أنه تمت مخاطبة الجهات الخدمية لإيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح بما فيها عريض، وبيّن أن شركة الكهرباء أوضحت أن العمل جارٍ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لإيصال الخدمة الكهربائية لمخطط عريض.

وتفصيلًا، قال المجلس البلدي: تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" قبل أيام، تحت عنوان: "42 عامًا ومخطط بالرياض بلا كهرباء"، أنه أولى اهتمامًا كبيرًا لإدخال الخدمات إلى مخططات المنح بناء على مطالب المواطنين الواردة للمجلس، وإسهامًا منه في تحقيق تطلعاتهم؛ حيث كثّف جهود المتابعة والتنسيق في الفترة الماضية لنقل احتياجات المواطنين في هذا الشأن للجهات الخدمية، كما أدرج برامج متعددة في خططه التشغيلية، تهدف إلى إحداث تطور إيجابي في عدد من الملفات الخدمية المختصة.

وتابع: "عطفًا على جهود المجلـس البـلدي وبعد مخاطباته للجهات الخدمية لإيصال الخدمات الأسـاسية لمخططات المنح؛ وردت إفادات تعقيبية من شركتي الكهرباء والمياه، بوجود عمل حثيث لتحقيق تقدم مهم في الموضوع؛ حيث أوضحت شركة الكهرباء أن العمل جارٍ مع الجهات الحكـومية ذات العلاقة لإيصال الخدمة الكهربائية في مخططات ٣٠٢٠ بنمار، ومخطط عريض، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تزويد المجلس بأي مستجدات تطرأ في حينه فيما يخص مخططات شمال وشرق الرياض".

وأضاف: "أما شركة المياه فأوضحت أنه يلزم لإيصال خدمة المياه لمخططات المنح، تنفيذ عدد من عقود الخزانات والخطوط الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع الشبكات الداخلية، وكذلك الصرف الصحي لجهة تنفيذ منظومة من المشاريع، وهي محطة معالجة ومشاريع خطوط رئيسية، ومن ثم مشاريع الشبكات، وقد تم إدراج هذه العقود ضمن قائمة المشاريع المستقبلية، وسيتم طرحها حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة".

واختتم المجلس قائلًا: "تضافرت جهود الجهات المختلفة وانعكست بتطور مهم تجلى في بداية الأعمال الأولية والإجراءات التنسيقية؛ لإيصال الخدمات في عدد من مخططات المنح في جنوب وغرب الرياض كمخطط ٣٠٢٠ ومخطط عريض، والمجلس سيستمر -بإذن الله- في هذا المسعى، ثم بتوجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وتأكيده المستمر للمجلس بأهمية متابعة شكاوى ومطالب المواطنين في كل الخدمات، وصوًلا -بإذن الله- إلى اكتمال إيصال الخدمات الأساسية لجميع مخططات المنح التابعة لمدينة الرياض".