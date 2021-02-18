اللقاحات والاحترازات والإصابات.. "الصحة" تستعرض عصراً مستجدات "كورونا"

في مؤتمر يضم أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا والإحصائيات والخدمات الصحية

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الخميس، عند الساعة 3:35 عصراً.



وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر لقاحات كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، والإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



بدوره، يستعرض نايف العتيبي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال المؤتمر الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، والتذكير بالبروتوكولات الصحية.



ودعت وزارة الصحة، في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا ستبدأ بالتوسع في مناطق المملكة وزيادة المواعيد اليومية وأولويات إعطاء الجرعة الاولى، اعتبارا من اليوم الخميس، داعية الجميع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‏@spokesman_moh: "ستبدأ المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م بالتوسع في:‏

- أولويات إعطاء الجرعة الأولى.

‏- التوسع في مناطق المملكة.

‏- زيادة المواعيد اليومية.

‏ندعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: ‏‪onelink.to/yjc3nj".