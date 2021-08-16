"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 539129 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1011 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 524061 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8419 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6649 والحالات الحرجة 1332 حالة.