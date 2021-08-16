"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 539129 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1011 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 524061 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8419 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6649 والحالات الحرجة 1332 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، تسجيل 604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 539129 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1011 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 524061 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8419 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6649 والحالات الحرجة 1332 حالة.