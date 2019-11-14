رفع الكأس في يده يحييهم.. كاتب مُوالٍ لـ"أردوغان" يفضح حزبه: نشرب الخمر!

واقعةٌ أطرافُها نائب رئيس "العدالة والتنمية" ورئيس "الشعب الجمهوري" وصحفي

قال الكاتب الصحفي التركي، يافوز دونات، في كتابه بعنوان "Off the Record": إن المتحدث الرسمي باسم الحزب عمر تشاليك، قدّم لهم زجاجة من الشراب الأحمر، وتبادلوا الشرب منها سويًّا.

الادعاء جاء من الكاتب الصحفي الذي يعمل في جريدة "صباح" التي تتزعم وسائل الإعلام والصحف الموالية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية.

ووفق ما نقلته الخميس صحيفة "زمان" التركية؛ فقد أوضح "دونات" أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث الرسمي باسم الحزب عمر تشاليك، قدّم زجاجة من الشراب الأحمر على طاولة كانت تجمعه مع الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال، والصحفي أصلي آيدن تاش باش.

وأشار إلى أن الواقعة كانت في أحد المطاعم في العاصمة أنقرة؛ حيث كانت الطاولة تجمع السياسي دنيز بايكال والصحفيين يافوز دونات وأصلي آيدن تاش باش؛ حيث جاء النادل وفي يده زجاجة من الشراب الأحمر، هدية من شخص على الطاولة المجاورة، كان نائب حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، وقد رفع الكأس في يده يحييهم.