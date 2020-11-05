"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس"

وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.

1

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 01:23 AM

وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة

"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس"

هادي العصيمي

مكة المكرمة

0 516

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020