"الإعلام والاتصال" برئاسة الحرمين تبث فيلمًا قصيرًا بتقنية "هايبر لابس"

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.
وثقت- بأيدٍ سعودية- أداء أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة
بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيلمًا قصيرًا بتقنية هايبر لابس من إنتاج الإدارة العامة للإعلام والاتصال برئاسة الحرمين، بأيدٍ سعودية محترفة وثقوا أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية بانسيابية حركة المعتمرين في صحن المطاف متقيدين بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.