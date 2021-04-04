جامعة جدة تحتضن ملتقى "أزمات الأعمال.. الإدارة والوقاية ".. غدًا

يستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من القيادات وأعضاء هيئة التدريس

تنطلق غدًا الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال والمجتمع والذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة جدة وفروعها وبالتعاون مع مستشاري عيادات الأعمال غدًا "الاثنين" وتستمر ثلاثة أيام وذلك برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وتفصيلاً .. صرح رئيس جامعة جدة الدكتورعدنان الحميدان بأن رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة للملتقى يأتي تأكيدًا لاهتمامه بالملتقيات العلمية ومخرجاتها التي تُسهم في تناول الجوانب التي تهم المجتمع، ولاسيما أن ملتقى الأعمال والمجتمع في هذه النسخة يتناول موضوعًا مهمًا وهو (أزمات الأعمال.. الإدارة والوقاية) وذلك للوقوف على حال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثرها بتداعيات الأزمات والوقاية منها.

وأوضح عميد كلية الأعمال الدكتور بدر اليوبي أن ملتقى الأعمال والمجتمع بنسخته الأولى فعالية سنوية تنوي جامعة جدة إقامتها سنويًا وبصورة دورية، إذ تتناول كل عام موضوعًا مختلفًا، وموضوع هذا العام هو "أزمات الأعمال.. الإدارة والوقاية".

وسيركّز المشاركون في هذا الملتقى المهم على ثلاثة محاور رئيسة، وهي:- المحور الأول: الحلول المستدامة للتصدي لتداعيات الأزمة. - المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي في خدمة التمكن التقني لأصحاب المؤسسات. - المحور الثالث: آليات ومهارات في مواجهة الأزمات. كما ستمنح شهادات معتمدة لحضور الملتقى لتشجيع الحضور على المشاركة في المداخلات والمناقشات والاشتراك في ورش العمل والدورات التدريبية.

ويهدف هذا الملتقى إلى استعراض نتائج الفكر، والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة الأزمات والوقاية، ومنها التجارب الناجحة في هذا الإطار، وذلك بهدف تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي، عبر ما سيُطرح من أفكار وتجارب متميزة، ورؤى وحلول ابتكارية.



ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من القيادات، وأعضاء هيئة التدريس والباحثون من مختلف الأقسام العلمية لكلية الأعمال بجميع فروعها، ومجموعة من أبرز المستشارين المتخصصين في مجال إدارة الأعمال في المملكة الذين سيقدمون على مدى ثلاثة أيام عددًا من البحوث العلمية، واستعراض النظريات والأطروحات المتخصصة في إدارة الأزمات والوقاية منها، فضلاً عن التجارب الإدارية والعلمية التي من شأنها دعم قطاع الأعمال وتطويره في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.