"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 57 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549022) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 57 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537990) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8806) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.