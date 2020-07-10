"النصر" يُنهي أزمة مدافعه "مايكون" ويتفق مع "غلطة سراي"

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي النصر نجحت في الاتفاق مع نظيرتها في غلطة سراي التركي على شراء بطاقة المدافع البرازيلي مايكون.

وكشفت تلك الصحف عن أن النادي السعودي اتفق مع التركي على شراء بطاقة اللاعب نظير مبلغ يقترب من 3 ملايين يورو؛ إذ كان معارًا للنصر، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ولعب مايكون للنصر معارًا منذ يناير من عام 2019 حتى نهاية الموسم الحالي نظير 1.5 مليون يورو. ونجح اللاعب في قيادة فريقه نحو الفوز بلقب الدوري الاستثنائي الموسم الماضي.