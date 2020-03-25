"عايد" و"الرويلي" وكيلَيْن لجامعة الحدود الشمالية

صدر قراران بتكليف: الدكتور عايد بن عايض الرويلي وكيلًا لجامعة الحدود الشمالية، والدكتور نايف بن فوزي الرويلي وكيلًا للجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع، لمدة ثلاث سنوات.

من جهتها قدمت إدارة الجامعة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، التهنئة لهما بمناسبة تكليفهما، سائلين المولى أن يوفقهما في عملهما الجديد.

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 07:21 PM

"عايد" و"الرويلي" وكيلَيْن لجامعة الحدود الشمالية

صحيفة سبق الإلكترونية

عرعر

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صدر قراران بتكليف: الدكتور عايد بن عايض الرويلي وكيلًا لجامعة الحدود الشمالية، والدكتور نايف بن فوزي الرويلي وكيلًا للجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع، لمدة ثلاث سنوات.

من جهتها قدمت إدارة الجامعة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، التهنئة لهما بمناسبة تكليفهما، سائلين المولى أن يوفقهما في عملهما الجديد.

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