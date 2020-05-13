"الصحة" تنشر فيديو لقصة واقعية حول نقل عدوى كورونا

"الجريان": المصاب قد ينقل العدوى لـ 4 أشخاص

روى الدكتور نوفل الجريان؛ المشرف الطبي في المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم الذي يشرف على النظام الصحي ورصد الحالات الاصابة بفيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تحت تغريدة "لا تستعجل اللقاء حتى لا تفقده للأبد"، قصة واقعية لشخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض نقل العدوى لمجموعة خلال مخالطته واجتماعه بهم، التي بدورها نقلت العدوى بالفيروس إلى مجموعات أخرى بدأت بالعشرات ثم إلى مئات الحالات.

وقال إن: "مجموعة من الاشخاص اجتمعوا بينهم شخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض، فنقل العدوى لهذه المجموعة ثم تفرقت ونقلت العدوى إلى مجموعة ثانية وثالثة ورابعة، رغم أن الأخيرة لم تجتمع معها، ومع ذلك انتقلت لهم العدوى، وبدأت المجموعات بعشرات ثم وصلت إلى المئات".

ولفت إلى أن التقصّي أثبت أن الشخص المصاب ينقل العدوى إلى 4 أشخاص تقريباً في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن أحد هؤلاء الاشخاص رجل كبير في السن انتقلت إليه العدوى من ابنه -مع الأسف- ويرقد الآن في العناية المركزة.

وظهر المشرف الطبي في المركز الصحي الوطني للقيادة والتحكم الذي يشرف على النظام الصحي ورصد حالات الإصابة بفيروس كورونا، يتحدث أمام لوحة إلكترونية تتضمن مجموعة من الخرائط، مشيراً إلى خريطة تظهر باللون الأخضر وهي الحالات التي تم فحصها وثبت خلوها من العدوى، أما النقاط الحمراء فهي حالات تم فحصها وثبتت إصابتها بالفيروس.

وأوصى لصحة وسلامة الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والتباعد الاجتماعي.