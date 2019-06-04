"قانوني": القضاء يحكم في تلفيات الأجهزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين

قال إن المحاكم تختص بتقدير التلفيات بخلاف تعويض مزود الخدمة للمتضرر

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن حقوق المشتركين الذين انقطع عنهم التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية، والتعويضات التي يحق لهم الحصول عليها من الشركة المزودة للخدمة، ثابتة.

وتفصيلاُ، أوضح المحامي "الخالدي" أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية يبلغ 75 ريالاُ، ويصل إلى 200 ريال وفقُا لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وخلال 30 يوم عمل لدى مزود الخدمة.

وأكد أنه يحق للمستفيد الحصول على تعويض قدره 75 ريالاً في حال انقطاع "الكهرباء" في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، إضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية. ويحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك أكثر من 4 مرات، كل منها تزيد على 4 ساعات، خلال سنة ميلادية واحدة.

وأشار "الخالدي" لما نُشر على لسان ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المهندس سعد السلأمة بأنه لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية من جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء؛ إذ إن ما ذكره المهندس "سعد السلامة" من ناحية اختصاص المحاكم ينطبق تحديدًا على تقدير تلفيات الأجهزة، ولا يتعداه إلى ثبوت التعويض بشكل عام الذي يتم صرفه من مزود الخدمة وفق ما ذُكر؛ ليتم التفريق بين الأمرَيْن.