تزامناً مع زيارة ولي العهد.. "ملوك السعودية ورؤساء كوريا" في لقطات تاريخية

نشرتها "دارة المؤسس" تعكس شكل العلاقات الطيبة بين البلدين "زيارات واستقبال"

تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى كوريا، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الصور التاريخية التي تبرز شكل العلاقات التاريخية بين البلدين، وبعض زيارات ملوك السعودية إلى كوريا واستقبالهم لرؤسائها.

وعرضت الدارة صورة للملك خالد بن عبدالعزيز في استقبال رئيس كوريا الجنوبية قبل 39 عاماً وتحديداً في عام ١٩٨٠م، كما عرضت صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عام ٢٠٠١م.

وتابعت بصورتين للملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ١٩٩٨م -ولي العهد آنذاك- في زيارة لدولة كوريا الجنوبية.

محمد بن سلمان في كوريا جولة ولي العهد الآسيوية 2019

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27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 11:45 AM

نشرتها "دارة المؤسس" تعكس شكل العلاقات الطيبة بين البلدين "زيارات واستقبال"

تزامناً مع زيارة ولي العهد.. "ملوك السعودية ورؤساء كوريا" في لقطات تاريخية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى كوريا، نشرت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من الصور التاريخية التي تبرز شكل العلاقات التاريخية بين البلدين، وبعض زيارات ملوك السعودية إلى كوريا واستقبالهم لرؤسائها.

وعرضت الدارة صورة للملك خالد بن عبدالعزيز في استقبال رئيس كوريا الجنوبية قبل 39 عاماً وتحديداً في عام ١٩٨٠م، كما عرضت صورة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية عام ٢٠٠١م.

وتابعت بصورتين للملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام ١٩٩٨م -ولي العهد آنذاك- في زيارة لدولة كوريا الجنوبية.

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محمد بن سلمان في كوريا جولة ولي العهد الآسيوية 2019

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