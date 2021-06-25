مواجهتان في افتتاحية دور الـ16 من "يورو 2020"

تُقام السبت في هولندا ولندن

تُستأنف السبت مباريات الدور ثُمن النهائي من مسابقة يورو 2020؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي:



ويلز - الدنمارك

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على ملعب "يوهان كرويف" بهولندا؛ إذ تأهل منتخب ويلز ثاني المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيطالي، فيما تأهل المنتخب الدنماركي ثاني المجموعة الثانية خلف المنتخب البلجيكي.



إيطاليا - النمسا

ستُقام مباراة المنتخبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض. وستُقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن.



الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي تأهل بالعلامة الكاملة (9 نقاط)؛ إذ احتل صدارة مجموعته، فيما احتل المنتخب النمساوي المركز الثاني في مجموعته بـ6 نقاط خلف هولندا.