جامعة جازان: الطلاب يؤدون اختباراتهم وسط تدابير وقائية

في ظلّ جهود الطواقم الأكاديمية والصحية والفنية والأمنية

أدى طلاب وطالبات جامعة جازان اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ اليوم، في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمختلف كليات وعمادات الجامعة.

وقال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني: الجامعة اتخذت الإجراءات الاحترازية ووفرت التجهيزات لضمان سير الاختبارات بما يضمن سلامة وصحة الطلبة وأسرهم ومنسوبي الجامعة.

وأشاد بما بذلته وتبذله الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة، مما أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات.

وأثنى على حرص طلاب وطالبات الجامعة على الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتحمل المسؤولية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع سواء عند أداء الاختبارات الفصلية، أو في الاختبارات النهائية الحالية.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة أصدرت بياناً يوضح فيه آلية إجراء الاختبارات وفتراتها وفق معايير تضمن التطبيق السليم للإجراءات والبروتوكولات الوقائية.

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي أن الإجراءات التي حددتها الجامعة تتكون من أربع مراحل هي إجراءات قبل الحضور لمقر الاختبار، وإجراءات أخرى عند دخول الاختبار عبر محطة الفرز البصري، وإجراءات أثناء الاختبار، وإجراءات ما بعد الانتهاء من الاختبار.